Peynirli ayçöreği

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8 kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

3 orta boy haşlanmış patates

125 gr margarin

2 adet yumurta

1 çay bardağı süt

20 gr kuru maya

2 çay kaşığı tuz

İç malzeme

150 gr beyaz peynir

1 tutam maydanoz



Hazırlanışı:

Unu bir kaba eleyip maya ile karıştırın. Ortasını havuz şeklinde açarak 1 çay bardağı süt, margarin, 1 adet yumurta ve tuzu ekleyip hafifçe karıştırın. Haşlanıp ezilmiş ılık patatesleri ilave ederek yoğurun. Hamurun üzerini örterek ılık bir yerde mayalanmaya bırakın. Mayalanan hamurdan küçük parçalar kopartın. Tezgaha un serpip, hamuru açın. Küçük bir tencere kapağı yardımıyla yuvarlaklar kesin. Hamurların uç kısmına peynir ve maydanoz karışımını yerleştirip rulo şeklinde sarın ve ay şekli verin. Hamurları yağlanmış fırın tepsisine dizip üzerine yumurta sarısı sürün. Haşhaş tohumu serperek önceden ısıtılmış 180 derece fırında üstü pembeleşinceye kadar pişirin. Sıcak ya da ılık olarak servis yapın.