Peynirli kruvasan tarifi

Malzemeler:

6 parça hazır milföy hamuru

Dolgusu için

100 g krem peynir

150 g süzme peynir

Üzeri için

Yumurta sarısı

Deniz tuzu



Hazırlanışı:

Milföy hamurlarını ince açıp üçgen kesin. Üçgenlerin ortasına krem peynir sürüp ince dilimlediğiniz süzme peynirinden yerleştirin. Hamurların uçlarını hafif kıvırarak sarın ve kruvasan şekli verin. Kruvasanları yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Üzerlerine yumurta sarısı sürüp deniz tuzu serpin. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirin. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.