Peynirli ve soğanlı katmer

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2 kişilik -

Malzemeler

2 hazır katmer

1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 soğan

2 sivri biber

2 domates

Tuz

Karabiber



Hazırlanışı:

Hazır katmerleri ortadan ikiye kesin. Soğanın kabuğunu soyup piyazlık doğrayın. Biberlerin çekirdeklerini temizleyip ince doğrayın. Domateslerin kabuğunu soyup küçük parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğan ve biberi yumuşayıncaya kadar soteleyin. Domatesleri ekleyip 2 dakika pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırın. Katmerlerin birer parçasının üzerine iç harcı paylaştırıp kaşar peyniri ekleyin. Diğer katmer parçalarını üzerine kapatın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin.