Peynirli ve yumurtalı krep pasta

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

8 kişilik -

Malzemeler

Krep için:

400 gr un

5 su bardağı süt

Yarım su bardağı ayçiçek yağı

2 yumurta

1 tatlı kaşığı tuz

Peynirli iç harç için

300 gr beyaz peynir

1 demet maydanoz

100 gr rendelenmiş kaşar peyniri

6 yumurta

Karabiber



Hazırlanışı:

Krep hamuru için, yumurtaları büyük bir kaseye kırın. Un ve ayçiçek yağını ekleyip tel çırpıcıyla çırpın. Tuz ekleyin. Sütü azar azar ekleyip tel çırpıcıyla çırpmaya devam edin (hamurun pürüzsüz bir kıvamda olması gerekiyor). Yapışmaz yüzeyli tavaya fırçayla ayçiçek yağı sürün. Krep hamurundan bir kepçe dolusu hamuru tavaya boşaltıp hamurun tavaya eşit bir şekilde yayılması için tavayı hafifçe sallayın. Krep piştiğinde diğer tarafını çevirip pişirmeye devam edin. Tüm krep harcını bu şekilde hazırlayın. Yumurtaları haşlayıp kabuklarını soyun. Beyaz peynir ve kaşar peynirini rendeleyip kıyılmış maydanozla karıştırın. Karabiberle tatlandırın. Krepleri 30 santim çapında kelepçeli bir kalıbın tabanına ve kenarlarına yayın (kenarlara yerleştirdiğiniz kreplerin yarısı aşağıya doğru sarkmış olmalı). Kalıbın içine peynirli harcı ekleyin. Peynirli harcın üzerinde 6 tane çukur oluşturun. Bu çukurlara haşlanmış yumurtaları yerleştirin. Kenarlardan sarkan krepleri harcın üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika pişirin. Ilındıktan sonra dilimleyip servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.