Pırasalı ve cevizli börek
6 kişilik
Malzemeler
500 gr un
1 çay bardağı süt
1 paket (11 gr) instant maya
Tuz
Ayçiçek yağı
İç harcı için
2 pırasanın beyaz kısımları
1 yumurta
250 gr beyaz peynir
Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
Hazırlanışı
Pırasaları kıyın ve beyaz peynir, yumurta ve cevizle karıştırın. Unu çukur bir kaba eleyin. Süt, tuz ve mayayı ekleyip yoğurun. Hamuru sekiz bezeye bölün. Bezeleri oklavayla 30 cm çapında açın. üzerine ayçiçeği yağı sürüp bir miktar iç harçtan serpin. Yufkayı kare olacak şekilde katlayın. Kare şekline getirdiğiniz yufkanın bir köşesini alta doğru katlayın. Kıvırdığınız köşenin iki yanındaki köşeleri de üste doğru katlayarak birleştirin ve bir üçgen elde edin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. üzerlerine ayçiçek yağı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirip ılık olarak servis yapın.
* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.