Pırasalı ve cevizli börek

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6 kişilik

Malzemeler

500 gr un

1 çay bardağı süt

1 paket (11 gr) instant maya

Tuz

Ayçiçek yağı

İç harcı için

2 pırasanın beyaz kısımları

1 yumurta

250 gr beyaz peynir

Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz



Hazırlanışı

Pırasaları kıyın ve beyaz peynir, yumurta ve cevizle karıştırın. Unu çukur bir kaba eleyin. Süt, tuz ve mayayı ekleyip yoğurun. Hamuru sekiz bezeye bölün. Bezeleri oklavayla 30 cm çapında açın. üzerine ayçiçeği yağı sürüp bir miktar iç harçtan serpin. Yufkayı kare olacak şekilde katlayın. Kare şekline getirdiğiniz yufkanın bir köşesini alta doğru katlayın. Kıvırdığınız köşenin iki yanındaki köşeleri de üste doğru katlayarak birleştirin ve bir üçgen elde edin. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp yağlanmış fırın tepsisine yan yana dizin. üzerlerine ayçiçek yağı sürün. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında pişirip ılık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.





