Piruhi

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6 kişilik

Malzemeler

500 gr un

2 yumurta

1 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

2 su bardağı tavuk suyu

1 salçalık kırmızıbiber

Harç için

350 gr kaşar ve beyaz peynir

3 soğan

Yarım demet maydanoz

Tuz

Karabiber

Kırmızı toz biber

Sos için

Yarım su bardağı tavuk suyu

Yarım su bardağı domates sosu



Hazırlanışı

Hamur için, un, yumurta, süt ve tuzu bir kasede karıştırıp yoğurun. 30 dakika dinlendirip hamurdan 5 beze yuvarlayın. Her bezeyi 50 cm çapında açın ve dikdörtgen şeklinde kesin. Peynirli harç için gereken tüm malzemeyi bir kaseye alıp karıştırın. Dikdörtgen hamurun yarısına hazırladığınız peynirli harçtan koyarak diğer yarısını üzerine kapatın. Harçlar tam ortada kalacak şekilde hamurları birbirine yapıştırın. Kenarlarını keserek kare parçalar elde edin. Hamurları fırın tepsisine dizin. 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. üzerine tavuk suyunu gezdirip 5 dakika daha pişirin. Domates sos için, tavuk suyu ve rendelenmiş domatesi tencerede karıştırıp pişirin. Piruhilerin üzerine sosu ekleyin. Küçük kesilmiş biberleri serpip servis yapın.











* Tarif Lezzet dergisi'nden alınmıştır.