Piruhi
6 kişilik
Malzemeler
500 gr un
2 yumurta
1 su bardağı süt
1 tatlı kaşığı tuz
2 su bardağı tavuk suyu
1 salçalık kırmızıbiber
Harç için
350 gr kaşar ve beyaz peynir
3 soğan
Yarım demet maydanoz
Tuz
Karabiber
Kırmızı toz biber
Sos için
Yarım su bardağı tavuk suyu
Yarım su bardağı domates sosu
Hazırlanışı
Hamur için, un, yumurta, süt ve tuzu bir kasede karıştırıp yoğurun. 30 dakika dinlendirip hamurdan 5 beze yuvarlayın. Her bezeyi 50 cm çapında açın ve dikdörtgen şeklinde kesin. Peynirli harç için gereken tüm malzemeyi bir kaseye alıp karıştırın. Dikdörtgen hamurun yarısına hazırladığınız peynirli harçtan koyarak diğer yarısını üzerine kapatın. Harçlar tam ortada kalacak şekilde hamurları birbirine yapıştırın. Kenarlarını keserek kare parçalar elde edin. Hamurları fırın tepsisine dizin. 175 derece fırında kızarana kadar pişirin. üzerine tavuk suyunu gezdirip 5 dakika daha pişirin. Domates sos için, tavuk suyu ve rendelenmiş domatesi tencerede karıştırıp pişirin. Piruhilerin üzerine sosu ekleyin. Küçük kesilmiş biberleri serpip servis yapın.
* Tarif Lezzet dergisi'nden alınmıştır.