Pizza

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Hamuru ve malzemeleri hazırlayın, pizzayla kendinizi şımartın!

5 kişilik kişilik 15-20 dakika

Hamur kabınıza unu eleyin, tuz ve şekeri ekleyip ortasını havuz gibi açın. Sütü ve sıvı yağı dökün. Mayayı ufalayarak sıvı karışımın içine koyun. Parmak uçlarınızla mayanın erimesini sağlayın. Daha sonra içten dışa doğru unu sıvı karışıma yedirerek hamuru oluşturun. Üzerine nemli bir bez örterek 20 dakika kadar hamurunuzu mayalandırın. Daha sonra sosu, tüm malzemeyi küçük bir tencerede karıştırarak pişirin. Yıkayıp dilimlediğiniz mantarı biraz zeytinyağı döktüğünüz tavada kuvvetli ateşte soteleyin (mantarlar diri kalacak). Biraz tuz, karabiber ve kekik döküp karıştırın, ocağın altını kapatın. Eğer mantar çok su bırakmışsa suyunu süzün. Mayalanan hamuru, yağlayıp unladığınız orta boy borcama elinizle açarak yerleştirin. Üzerine hazırladığınız sosu dökerek kenarlarda 1-2 santimetre boşluk bırakacak şekilde hamura yayın. Mantarları pizzanın soslu kısımlarını kapayacak şekilde yerleştirin. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 15-20 dakika pişirdiğiniz pizzanın üzerine rendelenmiş kaşarları serpin. Kaşarlar eriyip üzerleri kızarana kadar tekrar fırına sürün.