Poğaça

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- kişilik -

Malzemeler

4 su bardağı un

1 paket margarin

1 adet yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 paket kabartma tozu

Yeterince tuz

Kıymalı ya da peynirli iç



Hazırlanışı

Bir kaba un ve yumuşatılmış yağı koyarak yoğurun. Yumurta, yoğurt, kabartma tozu ve tuzu ekleyerek yoğurmaya devam edin. Hamuru birkaç saat buzdolabında bekletin. Hamurdan biraz büyük parçalar kopartarak elinizle açın. İçine hazırlanan malzemeden koyarak kapatın. Üzerine yumurta sarısı su¨rerek önceden ısıtılmış fırında 200 derecede pembeleşinceye dek pişirin.