Portakal marmelatlı tart

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Tatlı bir öneri...

8 kişilik -

Malzemeler

150 gr soğuk tereyağı

2 yumurta

1 su bardağı pudra şekeri

1 paket vanilya

1 çay bardağı ufalanmış ceviz veya fındık

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

Un

İç harcı için

1 poşet toz kremşanti

1 çay bardağı soğuk süt

Portakal marmeladı

1 portakal



Hazırlanışı:

Soğuk tereyağı, yumurtalar, pudra şekeri, vanilya ve kabartma tozunu hamur yoğurma kabına alın. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar un ekleyerek yoğurun. Ufalanmış ceviz veya fındığı ekleyip yoğurmaya devam edin. Hamuru tart kalıplarının içine elinizle hafifçe bastırarak yayın. Hamurların üzerini çatalla birkaç yerinden delin. önceden ısıtılmış 170 derece fırında 30 dakika pişirin. Tart hamurlarını fırından alıp soğutun. İçlerine portakal marmeladı ilave edin. Kremşanti ve soğuk sütü çırpın. Portakalı kabuğuyla birlikte dilimleyin. Tartların üzerini kremşanti ve portakal dilimleriyle süsleyip servis yapın.?



* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.