Portakallı ve cevizli vegan pankek tarifi

Malzemeler:

1,5 bardak tam buğday unu

1/4 bardak mısır unu

1/4 bardak yulaf unu

1 yemek kaşığı kabartma tozu

1 yemek kaşığı deniz tuzu

1 bardak taze sıkılmış portakal suyu

1 bardak maden suyu

1 yemek kaşığı rendelenmiş portakal kabuğu

1 yemek kaşığı aspir yağı

1/2 bardak kıyılıp güzelce kızartılmış ceviz

Akçaağaç şurubu ya da pirinç şurubu



Hazırlanışı:

Büyük bir kapta un, mısır unu, yulaf unu, kabartma tozu ve tuzu karıştırın. Portakal suyu, kabuk ve su ekleyin. Topaklar gidene kadar karıştırmaya devam edin. (Bildiğiniz pankek hamurundan daha akışkan oluyor çünkü mısır unu pişirildikçe içindeki sıvıyı çekiyor.) 5 dakika bekletin. Bu sırada tavanızı 10 saniyeliğine yüksek ısıda ısıtın ve tavaya birkaç damla su ekleyin. Su buharlaşıyorlarsa, tavanız hazır demektir. Yağı ekleyin ve 10 saniye daha ısıtın. Karışımdan istediğiniz büyüklükte parçaları kaşık yardımıyla tavaya dökün. Spatula yardımıyla çevirerek altın-kahve rengine gelene kadar pişirin.



* Formsante dergisinden alınmıştır.