Pratik paçanga böreği

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En pratik şekilde paçanga böreği nasıl yapılır?

4 kişilik -

Malzemeler

1 yufka

8 dilim pastırma

8 dilim kaşar peyniri

Üzeri için

1 yumurta akı

Galeta unu

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Yufkayı düz bir zemine serin. 8 eşit üçgen kesin. Yufka dilimlerinin kalın kenarlarına pastırma dilimlerini üzerine de kaşar peynirini yerleştirin. Sigara böreği sarar gibi kenarları açılmayacak şekilde sarın. Börekleri önce yumurta akına sonra galeta ununa batırın. Kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

