Pratik pankek tarifi

Malzemeler

100 gr un

Bir çay kaşığı karbonat

Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu

Tuz

1 tatlı kaşığı esmer şeker

1 yumurta

150 ml süt

Hazırlanışı

Geniş bir kabın içine un, karbonat, kabartma tozu, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta ise yumurta ve sütü karıştırıp diğer kasenin içine ilave edin. Çırpma teliyle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta boy teflon bir tavayı ocağa koyup ısıtın. Tava ısınınca biraz sıvıyağ koyun. Tavanın üstüne kalp şeklindeki kurabiye kalıbını koyun ve içine bir tatlı kaşığı pankek hamuru dökün. 5-10 saniye sonra kalıbı çekip aynı şekilde başka bir hamur dökün. Bu şekilde tüm hamurları çift yönlü pişirin.



* Heygirl dergisinden alınmıştır.

