Pratik pankek tarifi
Malzemeler
100 gr un
Bir çay kaşığı karbonat
Yarım tatlı kaşığı kabartma tozu
Tuz
1 tatlı kaşığı esmer şeker
1 yumurta
150 ml süt
Hazırlanışı
Geniş bir kabın içine un, karbonat, kabartma tozu, şeker ve tuzu ekleyip karıştırın. Ayrı bir kapta ise yumurta ve sütü karıştırıp diğer kasenin içine ilave edin. Çırpma teliyle pürüzsüz olana kadar karıştırın. Orta boy teflon bir tavayı ocağa koyup ısıtın. Tava ısınınca biraz sıvıyağ koyun. Tavanın üstüne kalp şeklindeki kurabiye kalıbını koyun ve içine bir tatlı kaşığı pankek hamuru dökün. 5-10 saniye sonra kalıbı çekip aynı şekilde başka bir hamur dökün. Bu şekilde tüm hamurları çift yönlü pişirin.
* Heygirl dergisinden alınmıştır.