Pratik pizza
6 kişilik
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Malzemeler
3 yufka
2 yemek kaşığı tereyağı
1.5 çay bardağı süt
1 yumurta
Üzeri için
1 yemek kaşığı domates salçası
1 sosis
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
1 kırmızıbiber
2 sivri biber
2 domates
¼ çay bardağı ayçiçeği yağı
1 tatlı kaşığı kekik
Tuz
Hazırlanışı
Tereyağını eritin. Süt ve yumurtayı ilave edip
çırpın. Fırın tepsisini yağlayıp bir yufkayı
tepsiye serin. Üzerine yumurtalı harçtan
dökün. Diğer yufkaları da yine harçla
ıslatarak gelişi güzel yerleştirin. Kenarlardan
sarkan yufkayı düzgünce diğer yufkaların
üzerine kapatın. Kalan harcı üzerine yayın.
Sos için, salça, ayçiçeği yağı, kekik ve tuzu
karıştırıp yufkanın üzerine gezdirerek dökün.
İnce dilimlenmiş sosis, küp doğranmış
kırmızı ve sivri biber ve domatesleri
üzerine yerleştirin. Önceden ısıtılmış
190 derece fırında yufkalar kızarıncaya
kadar pişirin. Fırından almadan 5 dakika
önce rendelenmiş kaşar peynirini serpip,
eriyinceye kadar pişirin. Fırından çıkarıp
sıcak servis yapın.