Pratik su böreği tarifi

Malzemeler:

5 yufka

400 g beyaz peynir

Yarım demet maydanoz

3 yumurta

Bir tutam tuz

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Yarım su bardağı süt



Hazırlanışı:

1- Beyaz peynir ve ince kıydığınız maydanozu karıştırın, kenara alın. Ayrı bir kapta yumurta, tuz, ayçiçek yağı ve sütü çırpın. İlk yufkayı yağlanmış yuvarlak fırın tepsisine kenarları dışarıdan sarkacak şekilde yerleştirin.

2- Kalan 4 yufkayı 4 eşit parçaya bölün ve yumurtalı harca bulayın. Buladığınız yufkaların yarısını ilk kat yufkanın üzerine kapatın. Beyaz peynirli harcın tamamını yayın. Kalan yufkaları harcın üzerini örtecek şekilde yerleştirin. İlk yufkanın kenarlarını tepsinin içine doğru kapatın. Üzerine kalan yumurtalı harcı gezdirin.

3- Buzdolabında 1 saat beklettikten sonra böreği dilimleyin. Önceden ısıtılmış 190 derece fırında 35-40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.