Beş çayı için lezzetli bir öneri!

Malzemeler

2 adet yufka

50 gr. zeytin ezmesi

Bir tutam taze kekik

Bir tutam taze biberiye

Yeteri kadar zeytinyağı



Hazırlanışı:

Kekik ve biberiyeyi yıkayıp kağıt havlu ile kurulayın. Keskin bir bıçakla ince ince kıyın. Bir yufkayı tezgaha açın. Üzerine incecik bir tabaka olacak şekilde önce biraz zeytinyağı ardından zeytin ezmesini sürün ve biberiye ve kekiği serpin. Kenarlarına fırçayla su sürüp üzerine diğer yufkayı kapatın. İstediğiniz büyüklükte kare veya üçgen olarak kesip yağlı kağıt serili fırın tepsisine sıralayın. 180 derecede ısınmış fırında pembeleşene kadar (yaklaşık 20 dakika) pişirip soğuduktan sonra servis tabağına alın.





TARİF: Aydan Üstkanat

