Sakızlı ve lor peynirli kurabiye tarifi

Malzemeler:

1 çay kaşığı karbonat

1 yemek kaşığı limon suyu

250 gr tatlı lor peyniri

2 yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım çay bardağı zeytinyağı

2.5 su bardağı un

2 küçük parça damla sakızı

Susam



Hazırlanışı:

Karbonatı limon suyunda eritin. Tatlı lor peyniri, bir yumurta ve diğer yumurtanın sarısı, şeker ve zeytinyağını hamur yoğurma kabına alıp karıştırın. Karbonatlı karışım ve unu lor peynirli karışıma ekleyip yoğurun. Hazırladığınız yumuşak kıvamlı hamura havanda dövülmüş sakızı ekleyip tekrar yoğurun. Hamurdan mandalina büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın. Çırpılmış yumurta akına ve susama bulayıp fırın tepsisine dizin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30 dakika pişirin. Ilındıktan sonra servis yapın.