Salamlı, patatesli ve peynirli tart
8 kişilik
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Malzemeler
Tart hamuru için:
2 su bardağı un
150 gr tereyağı
1 yumurta sarısı
2 yemek kaşığı soğuk su
1 çay kaşığı tuz
İç harcı için
200 gr beyaz peynir
2 orta boy patates
100 gr hindi salam
3-5 dal dereotu
Tuz
Karabiber
Kırmızı pul biber
1 yemek kaşığı zeytinyağı
Hazırlanışı:
Un, yumurta sarısı, tereyağı, tuz ve suyu büyük bir cam kaseye alın. Malzemeleri karıştırıp hızlı hareketlerle yoğurun. Streç folyoya sarıp 45 dakika buzdolabında dinlendirin. Fırını 180 derecede ısıtın. Patatesleri haşlayıp ezin. Salamları küçük parçalar şeklinde doğrayın ve peynirle karıştırıp patatese ekleyin. Dereotunu da kıyıp karışıma ilave edin. Dinlenmiş hamuru 25 cm büyüklüğünde ince açın ve içi yağlanmış tart kalıbına yerleştirin. üzerine hazırlamış olduğunuz patatesli harcı yayın ve üzerine zeytinyağı sürüp sıcak fırında üzeri kızarıncaya kadar pişirin.
* Tarif Lezzet dergisinden alınmıştır.