Sandviç bisküvi

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6 kişilik -

Malzemeler

145 gr un

Yarım çay kaşığı karbonat

1 tutam tuz

75 gr tereyağı

7 yemek kaşığı kakao

135 gr toz şeker

65 gr esmer şeker

1/3 su bardağı yoğurt

1 paket vanilya

İç harcı için:

100 ml krema

200 gr labne peyniri

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket vanilya

Renkli gıda boyası



Hazırlanışı:

Fırını 175 dereceye ayarlayın. Unu bir kaba eleyin. Tereyağını sos tenceresine alıp orta ateşte eritin ve kısık ateşe alarak hafif kahverengi oluncaya kadar bekletin. Ocaktan alıp kakao ile şekerleri ekleyin ve çırpın. Yoğurt, vanilya, un, karbonat ve tuzu ekleyerek iyice karıştırın. Dondurma kaşığı ile hamurdan parçalar kopartıp yağlı kağıt serili tepsiye 2.5 cm aralıklarla dizin ve üstlerine bastırın. Fırında 7-8 dakika pişirin. Fırından çıkarıp birkaç dakika beklettikten sonra spatula ile tepsiden alıp ızgara teli üzerinde soğumaya bırakın. Labne peyniri, vanilya ve pudra şekerini mikserle çırpın. Kremayı ekleyip karıştırın. Gıda boyası ile renklendirin ve düz uçlu sıkma torbasına doldurun. Kurabiyelerin yarısının üzerine krema sıkıp diğer yarısını üstlerine yapıştırın ve servis tabağına dizin. Servis yapın.

