Şekerli çikolatalı cupcake

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- kişilik -

Un, kakao, kabartma tozunu bir kabın içinde karıştırın. Tereyağı ve şekeri mikser ile krema kıvamına gelecek şekilde çırpın. Tereyağlı karışıma yumurtaları ekleyin. Unlu kuru malzemeyi mikserin hızı düşürülerek karışıma ekleyin. Son olarak süt ve çikolata parçalarını ilave edin. Cupcake kaplarının içine yarısı dolacak şekilde hamuru eşit olarak pay edin. 180 derecede ısınmış fırında 20-25 dakika kadar pişirin.



Süslemesi

Kekin üzerini satın aldığınız hazır kırmızı ya da renkli şeker hamurları ile kapatın. Üzerlerine renkli çubuklu şekerler koyun.