Sembusek

6 kişilik -

Malzemeler

250 gr kıyma

1 soğan

1 havuç

1 patates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı ayçiçek yağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Hamur için

225 gr un

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı:

Soğanı ince doğrayın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp soğanı ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Rendelediğiniz sarımsak, patates ve havucu ekleyerek kavurun. Kıymayı ekleyip bıraktığı suyu çekene kadar pişirin. Tuz, karabiber ve kimyonu ilave edin. Hazırladığınız iç harcı soğumaya bırakın. Hamur malzemelerini hafif sert bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan eşit parçalar bölün. Hamurları 15 cm çapında açın. İçerisine hazırladığınız içten koyarak yarım ay şeklinde kapatın. Ayçiçek yağını tavada ısıtıp börekleri kızartın. Sıcak servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

