Sigara böreği
8 kişilik
-
Malzemeler
Hamuru için
1 kg un
1 su bardağı zeytinyağı
2 adet yumurta
2 su bardağı su
1 adet limonun suyu
2 tatlı kaşığı tuz
1 kg eritilmiş sadeyağ (tereyağı)
İçi için
250 gr beyaz peynir
½ demet maydanoz
1 tatlı kaşığı karabiber
Hazırlanışı
Un, su, zeytinyağı, yumurta, limon suyu
ve tuzu karıştırarak yumuşak bir hamur
yapın. Ceviz büyüklüğünde bezeler
hazırlanarak nemli bez altında 20
dakika dinlendirin. Her bezeyi 10-15
cm çapında açın. İkişer ikişer aralarını
sadeyağla yağlayın. Yağları donunca
yufkaları teker teker açılabildiği kadar
ince açın. Yufkanın her tarafını ılık sade
yağla yağlayın. İkiye katlanıp yarım
daire elde edin. Elde edilen dairenin
uzun kenarına (çapına) içten koyarak
rulo yapın. Her yufkaya aynı işlemi
uygulayın. Yufkaların yağları donunca
10’ar cm aralıklarla keserek yağlanmış
tepsiye dizin. Üzerlerini fırçayla
yağlayın. Kızgın fırında pembeleşinceye
kadar pişirin.