Şipleme

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12 kişilik -

Malzemeler

1 kg tavuk eti

30 gr tereyağı

1 çay kaşığı tuz

Akıtma için

6 yumurta

6 su bardağı un

3 su bardağı süt



Hazırlanışı

Tavuk etini büyük bir tencereye alıp üzerini geçecek kadar su ekleyin. Et yumuşayana kadar pişirin (pişirme sırasında üzerinde biriken köpüğü delikli kaşıkla alın). Etin suyunu süzüp iri parçalar şeklinde didikleyin. üzerine tuz serpip tatlandırın. Yumurtaları büyük bir kaseye kırın. Un ve sütü ekleyip tel çırpıcıyla iyice çırpın. Bir kepçe dolusu hamuru varsa sacın üzerinde yoksa yapışmaz yüzeyli tavaya döküp pasta tabağı büyüklüğünde olacak şekilde pişirin. Tereyağına birkaç kaşık tavuk suyu ekleyip karıştırın. Hamurların üzerine tereyağı sürüp tavuk etini paylaştırın. Rulo şeklinde sarıp servis yapın.



*Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

