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Şiş börek

Şiş börek tarifi

Malzemeler:
6 çöp şiş çubuğu
2 yufka
Uzun sosis
Su

Hazırlanışı:
1 yufkayı masaya tamamen açın, ardından ikiye katlayın. Kapalı olan kısmın ucuna uzun sosisleri dizin. Daha sonra sara sara ilerleyin. Elinizde içi sosis dolu bir rulo yufka olacak; o ruloyu en başından itibaren küçük küçük kesin. Kesim işlemi bitince içi sosis dolu, etrafı yufkalı küçük yuvarlakları alıp ucunu suya batırın. Son olarak çöp şişe dizip, tavada kısık ateşte önlü arkalı kızartın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

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