Sütlü ve peynirli börek

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6 kişilik

Malzemeler

3 yufka

400 gr lor peyniri

Yarım demet maydanoz

2 su bardağı süt

Tuz

Yarım su bardağı zeytinyağı



Hazırlanışı:

Maydanozu kıyın ve lor peyniriyle karıştırın. Sütü bir kaseye alın. Zeytinyağını yavaşça ekleyip tel çırpıcıyla çırpın. Yufkalardan bir tanesini küçük bir fırın tepsisine kenarları dışarı taşacak şekilde yerleştirin. Diğer yufkaları iri parçalar şeklinde koparın. Yufka katlarının arasına peynir serpip sütlü sostan gezdirerek tepsiye dizin. En alta yerleştirdiğiniz yufkanın kenarlarını harcın üzerine katlayarak kapatın. Keskin bir bıçakla kare şeklinde dilimleyin. Kalan sütlü sosu yufkanın üzerine gezdirin. Tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırına yerleştirip börek kızarana kadar pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.