Tahinli atıştırmalık tarifi
Malzemeler:
1 su bardağı çekirdeksiz hurma
1/2 su bardağı tahin
1/2 su bardağı toz badem
1/4 su bardağı kakao
2 çorba kaşığı su
1 çay kaşığı tuz
Hazırlanışı:
Hurmaları ve tahini mutfak robotuna alarak iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Ardından badem ve kakaoyu ilave edip birkaç dakika daha robotta çekin. Karışımın içerisine ilk olarak 1 çorba kaşığı su ilave edip karıştırın. Ardından geri kalan 1 çorba kaşığı suyu da ekleyerek yeniden karıştırın. Karışımı çok ince olmayacak şekilde, çok geniş olmayan bir kaba elinizle sıkıca bastırarak yayın. 1-2 saat buzlukta dondurun. Ardından kare dilimlere kesin ve üzerine tuz serperek servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.