Tahinli atıştırmalık tarifi

Malzemeler:

1 su bardağı çekirdeksiz hurma

1/2 su bardağı tahin

1/2 su bardağı toz badem

1/4 su bardağı kakao

2 çorba kaşığı su

1 çay kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Hurmaları ve tahini mutfak robotuna alarak iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Ardından badem ve kakaoyu ilave edip birkaç dakika daha robotta çekin. Karışımın içerisine ilk olarak 1 çorba kaşığı su ilave edip karıştırın. Ardından geri kalan 1 çorba kaşığı suyu da ekleyerek yeniden karıştırın. Karışımı çok ince olmayacak şekilde, çok geniş olmayan bir kaba elinizle sıkıca bastırarak yayın. 1-2 saat buzlukta dondurun. Ardından kare dilimlere kesin ve üzerine tuz serperek servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.