menu

close

menu

close

menu

close

Tahinli atıştırmalık

Tahinli atıştırmalık tarifi

Malzemeler:
1 su bardağı çekirdeksiz hurma
1/2 su bardağı tahin
1/2 su bardağı toz badem
1/4 su bardağı kakao
2 çorba kaşığı su
1 çay kaşığı tuz

Hazırlanışı:
Hurmaları ve tahini mutfak robotuna alarak iyice özdeşleşene kadar karıştırın. Ardından badem ve kakaoyu ilave edip birkaç dakika daha robotta çekin. Karışımın içerisine ilk olarak 1 çorba kaşığı su ilave edip karıştırın. Ardından geri kalan 1 çorba kaşığı suyu da ekleyerek yeniden karıştırın. Karışımı çok ince olmayacak şekilde, çok geniş olmayan bir kaba elinizle sıkıca bastırarak yayın. 1-2 saat buzlukta dondurun. Ardından kare dilimlere kesin ve üzerine tuz serperek servis yapın.

* Lezzet dergisinden alınmıştır.

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çikolatalı kurabiyeler
Bayat ekmek böreği
Kaymaklı büzme börek
Ispanak püreli ve mozzarellalı pizza
Kıymalı ve pırasalı pizza
Tortilla pizzalar
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
Çikolatalı kurabiyeler
Bayat ekmek böreği
Kaymaklı büzme börek
Ispanak püreli ve mozzarellalı pizza
Kıymalı ve pırasalı pizza
Tortilla pizzalar

En çok okunanlar

Son Eklenenler