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Tahinli rulo yufka

 4 kişilik   -
Malzemeler
1 yufka
1 çay bardağı tahin
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
1 fincan pudra şekeri

Hazırlanışı
Yufkayı yayın, üzerine sırayla zeytinyağı ve tahin sürüp, şeker ve ceviz serpin. Yufkayı ikiye bölün. Yarım yufkaları yuvarlak kenarlarından düz kenarlarına doğru 2 parmak eninde katlayarak sarın. 2 şerit elde edin. Şeritleri, baklava dilimi gibi verev keserek tepsiye dizin. 150 derece sıcaklıktaki fırında üstü kızartılmadan pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.

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