Tahinli rulo yufka
4 kişilik
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Malzemeler
1 yufka
1 çay bardağı tahin
2 çorba kaşığı toz şeker
2 çorba kaşığı zeytinyağı
2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz
1 fincan pudra şekeri
Hazırlanışı
Yufkayı yayın, üzerine sırayla
zeytinyağı ve tahin sürüp, şeker ve
ceviz serpin. Yufkayı ikiye bölün.
Yarım yufkaları yuvarlak kenarlarından
düz kenarlarına doğru 2 parmak
eninde katlayarak sarın. 2 şerit
elde edin. Şeritleri, baklava dilimi
gibi verev keserek tepsiye dizin.
150 derece sıcaklıktaki fırında üstü
kızartılmadan pişirin. Üzerine pudra
şekeri serpip servis edin.