Tahinli rulo yufka

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4 kişilik -

Malzemeler

1 yufka

1 çay bardağı tahin

2 çorba kaşığı toz şeker

2 çorba kaşığı zeytinyağı

2 çorba kaşığı dövülmüş ceviz

1 fincan pudra şekeri



Hazırlanışı

Yufkayı yayın, üzerine sırayla zeytinyağı ve tahin sürüp, şeker ve ceviz serpin. Yufkayı ikiye bölün. Yarım yufkaları yuvarlak kenarlarından düz kenarlarına doğru 2 parmak eninde katlayarak sarın. 2 şerit elde edin. Şeritleri, baklava dilimi gibi verev keserek tepsiye dizin. 150 derece sıcaklıktaki fırında üstü kızartılmadan pişirin. Üzerine pudra şekeri serpip servis edin.