Tahinli tart

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- kişilik -

Malzemeler

250 gr tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı pudra şekeri

1 yemek kaşığı yoğurt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

3 su bardağı un

İç harcı için

1 su bardağı ufalanmış ceviz

1 su bardağı susam

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı tahin



Hazırlanışı:

Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı, yumurta, yoğurt, zeytinyağı ve pudra şekerini hamur yoğurma kabına alın. Un, kabartma tozu ve vanilyayı eleyip ilave edin. Yumuşak kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru yağlanmış tart kalıbına elinizle hafifçe bastırarak yayın. çatalla birkaç yerinden delin. üzerine yağlı kağıt serin ve hamurun kabarmaması için üzerine kuru bakliyat serpin. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10 dakika pişirdikten sonra yağlı kağıdı çıkarıp 5 dakika daha pişirin. Ceviz, tahin, şeker ve susamı karıştırıp tart hamurlarının üzerine paylaştırın. Kalıpları tekrar fırına yerleştirip 10-15 dakika daha pişirin. Ilık servis yapın.