Tandır böreği
16 kişilik
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Malzemeler
Hamuru için
4 kg un
Tuz
50 gr maya
İçi için
½ kg küflü peynir (ya da az yağlı peynir)
1 demet maydanoz
2 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı karabiber
İçin hazırlanışı
Peynir, ince doğranmış soğan,
maydanoz, karabiberi karıştırarak iç
hazırlayın.
Hazırlanışı
Un, tuz ve mayayı, yeterli miktarda suyla
yoğurun. 1-1,5 saat üzeri kapalı şekilde
mayalanması için bekleyin. Hamur
mayalanınca beze yapın. Bezeleri nemli
bez altında 10-15 dakika dinlendirin. Her
bezeyi elinizle 10-15 cm çapında açıp
ortasına içi koyup yarım daire şeklinde
kapatın. Tavlanmış olan tandıra yapıştırıp
tandırın ağzını kapatın. 20 dakika sonra
tandırdan çıkarıp içine tereyağı koyup
servis yapın.