Tandır böreği

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16 kişilik -

Malzemeler



Hamuru için

4 kg un

Tuz

50 gr maya



İçi için

½ kg küflü peynir (ya da az yağlı peynir)

1 demet maydanoz

2 adet kuru soğan

1 tatlı kaşığı karabiber



İçin hazırlanışı

Peynir, ince doğranmış soğan, maydanoz, karabiberi karıştırarak iç hazırlayın.



Hazırlanışı

Un, tuz ve mayayı, yeterli miktarda suyla yoğurun. 1-1,5 saat üzeri kapalı şekilde mayalanması için bekleyin. Hamur mayalanınca beze yapın. Bezeleri nemli bez altında 10-15 dakika dinlendirin. Her bezeyi elinizle 10-15 cm çapında açıp ortasına içi koyup yarım daire şeklinde kapatın. Tavlanmış olan tandıra yapıştırıp tandırın ağzını kapatın. 20 dakika sonra tandırdan çıkarıp içine tereyağı koyup servis yapın.