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Tandır böreği

 16 kişilik   -
Malzemeler

Hamuru için
4 kg un
Tuz
50 gr maya

İçi için
½ kg küflü peynir (ya da az yağlı peynir)
1 demet maydanoz
2 adet kuru soğan
1 tatlı kaşığı karabiber

İçin hazırlanışı
Peynir, ince doğranmış soğan, maydanoz, karabiberi karıştırarak iç hazırlayın.

Hazırlanışı
Un, tuz ve mayayı, yeterli miktarda suyla yoğurun. 1-1,5 saat üzeri kapalı şekilde mayalanması için bekleyin. Hamur mayalanınca beze yapın. Bezeleri nemli bez altında 10-15 dakika dinlendirin. Her bezeyi elinizle 10-15 cm çapında açıp ortasına içi koyup yarım daire şeklinde kapatın. Tavlanmış olan tandıra yapıştırıp tandırın ağzını kapatın. 20 dakika sonra tandırdan çıkarıp içine tereyağı koyup servis yapın.

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