Tarçınlı yıldız bisküvi

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- kişilik -

Malzemeler:

225 gr un

2 tatlı kaşığı tarçın

2 yumurta

225 gr tereyağı

150 gr toz şeker



Hazırlanışı:

Un, bir tutam tuz ve tarçını bir kapta karıştırıp eleyin. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını büyük bir cam kaseye alın. Krema gibi olana kadar mikserle çırpın. Şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Yumurtaları ekleyip birkaç dakika çırpın. Unlu karışımı azar azar ekleyip yoğurun. Hamuru iki parçaya bölün. Hamurları iki parça yağlı kağıt arasında yarım santim kalınlığında açın. Yıldız şekilli bir kalıpla keserek yağlanmış fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuması için ızgara teli üzerinde bekletin. Servis yapın.





* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.