Tortilla pizzalar tarifi

Malzemeler:

3 tortilla ekmeği

Pestolu tortilla için:

1 yemek kaşığı pesto sos

1 çay bardağı mini mozzarella peyniri

1 yemek kaşığı kurutulmuş domates

3-4 dal yaprak fesleğen

Mantarlı tortilla için:

10 kültür mantarı

1 yemek kaşığı domates püresi

1 çay bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

1 dal taze kekik

1 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin

1 kapya biber

1 yemek kaşığı mısır

Roka yaprakları

Lorlu tortilla için:

1 tatlı kaşığı zeytin ezmesi

1 çay bardağı lor peyniri

1 kapya biber

1 sivri biber

10 iri yeşil zeytin

Maydanoz yaprakları



Hazırlanışı:

Pestolu tortilla için tortilla ekmeğinin üzerine önce pesto sos sürün, sonra mozzarella peyniri ile kurutulmuş domatesleri yerleştirin. 200 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pis¸irin. Taze fesleğen yaprağı ile süsleyip servis edin. Mantarlı tortilla için tortilla ekmeğinin üzerine domates püresi sürün, sonra rendelenmiş mozzarella peyniri ile taze kekik karışımından serpin. En son dilimlenmiş siyah zeytin, zar şeklinde doğranmıs¸ kapya biber ve mısırları serpin. 200 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pis¸irin. Roka yaprakları ile süsleyip servis yapın.Lorlu tortilla için tortilla ekmeğinin üzerine önce zeytin ezmesi sürün, sonra lor peynirini, zar şeklinde doğranmış biberleri ve çekirdeğini çıkardığınız yeşil zeytinleri serpin. 200 dereceye ayarlı fırında, 10 dakika pis¸irin. Maydanoz yaprakları ile süsleyip servis yapın.



*Lezzet dergisinden alınmıştır.