Tuzlu hamurlar

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Tuzlu hamur tarifi

- kişilik -

Malzemeler

500 g mayalanmış ekmek hamuru

100 g kaşar loru

100 g az tuzlu keçi peyniri

4-5 dal dereotu

4-5 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Toz kırmızı biber

Kızartmak için

Ayçiçek yağı



Hazırlanışı

Unlanmış tezgâhta ekmek hamurunu 1 cm kalınlığında açın. Yuvarlak parçalar kesin. Ayrı bir kapta kaşar loru, keçi peyniri, ince kıyılmış, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi harmanlayın. Ekmek hamurundan elinizle parçalar koparın. Peynirli harçtan koyup hamuru yarım ay şeklinde kapatın. Tuzlu hamurları kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.



