Tuzlu hamurlar
Tuzlu hamur tarifi
- kişilik
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Malzemeler
500 g mayalanmış ekmek hamuru
100 g kaşar loru
100 g az tuzlu keçi peyniri
4-5 dal dereotu
4-5 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
Toz kırmızı biber
Kızartmak için
Ayçiçek yağı
Hazırlanışı
Unlanmış tezgâhta ekmek hamurunu 1 cm kalınlığında açın. Yuvarlak parçalar kesin. Ayrı bir kapta kaşar loru, keçi peyniri, ince kıyılmış, dereotu, maydanoz, tuz ve karabiberi harmanlayın. Ekmek hamurundan elinizle parçalar koparın. Peynirli harçtan koyup hamuru yarım ay şeklinde kapatın. Tuzlu hamurları kızgın yağda kızartın. Sıcak servis yapın.
* Lezzet dergisinden alınmıştır.