Vanilyalı nar bisküvi

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- kişilik -

Malzemeler

225 gr un

150 gr toz şeker

2 tatlı kaşığı vanilya esansı

225 gr tereyağı

2 yumurta

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Unu ve bir tutam tuzu bir kapta karıştırıp eleyin. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağını büyük bir cam kaseye alın. Mikserle çırpın. Şekeri ekleyip 5 dakika daha çırpın. Yumurtaları ve vanilya esansını ekleyip birkaç dakika daha çırpın. Unlu karışımı azar azar ekleyip yoğurun. Hamuru iki parçaya bölün. Hamurları iki parça yağlı kağıt arasında yarım santim kalınlığında açın. Nar şekilli bir kalıpla keserek yağlanmış fırın tepsisine dizin. önceden ısıtılmış 190 derece fırında 10-12 dakika pişirin. Soğuması için ızgara teli üzerinde bekletin. üzerine pudra şekeri serpip servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.