Beş çayı için lezzetli bir öneri...

Hazırlayan: Elif Edes Tapan/Mutlu Mutfak

Fotoğraf: Hande Göksan

Malzemeler

250 gr un

1 çay kaşığı kabartma tozu

125 g tereyağı veya margarin

1 paket

1 hafif çırpılmış yumurta

120 gr pudra şekeri

2 yemek kaşığı kakao

1 yemek kaşığı süt



Hazırlanışı

Un ve kabartma tozunu birlikte eleyip havuz yapın. Yumuşak yağı, elenmiş pudra şekerini, vanilyayı, yumurtaları ekleyerek karıştırın ve hamur haline getirin. Kakaolu kurabiyeler için hamuru ikiye ayırın, yarısına kakao ve süt ilave ederek birlikte yoğurun. Hamuru alüminyum folyo ile sarın, yarım saat buzdolabında bekletin. Unlu tezgahta merdane ile açtığınız hamuru, istediğiniz formda kurabiye kesicileri ile kesin. Pişirme kağıdı kaplı tepsiye dizin, 180 derece ısıtılmış fırında 10-12 dakika pişirin. Kurabiyelerin aralarına çikolata kreması veya fındık kreması sürerek sandviçler yapın.



