Vişneli biscotti

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6 kişilik -

Malzemeler

200 gr vişne

4 yumurta

2 tatlı kaşığı vanilya

1 su bardağı toz şeker

¾ su bardağı file badem

3 yemek kaşığı toz şeker

Yarım su bardağı su

3 su bardağı un

2 tatlı kaşığı kabartma tozu

Yarım tatlı kaşığı tuz

60 gr tereyağı



Hazırlanışı:

Vişnelerin çekirdeklerini çıkarıp suyunun süzülmesi için bir süzgece alın. Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve 1 bardak şekeri büyük bir cam kaseye alıp mikserle çırpın. Yumurtaları teker teker ekleyip çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tuzu eleyip karışıma ilave edin. 2 yemek kaşığı dolusu vişne suyunu hamura ekleyin. Vanilya, vişne ve bademleri de ilave edip hamuru yoğurun. Hamuru ikiye bölerek hafifçe unlanmış tezgahta rulo şekline getirin. 1 cm kalınlığında olacak şekilde rulo hamurların üzerine bastırın. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine aralarında boşluk kalacak şekilde yerleştirin. üzerlerine 3 yemek kaşığı toz şeker serpin. önceden ısıtılmış 200 derece fırında 35 dakika pişirin. Her ruloyu keskin bir bıçakla verev olarak 16-18 parçaya kesin. Fırının ısısını 150 dereceye indirip her iki tarafını sekizer dakika pişirerek fırından alın. Hafifçe ılınmaya başladığında dilimleyin. Soğuduktan sonra servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.



