Vişneli cevizli rulo pasta tarifi

Malzemeler:

200 g ceviz içi

3 yumurta akı

1.5 çay bardağı pudra şeker

1 yemek kaşığı un

25 g kakao

İç harcı için

1.5 su bardağı süt

1 yumurta sarısı

1.5 yemek kaşığı un

1 çay bardağı toz şeker

10~12 vişne

1 paket vanilya

Üzeri için

Pudra şekeri



Hazırlanışı:

Ceviz içini robotta ezerek un haline getirin. Derin bir kapta yumurta akları ve pudra şekerini iyice çırpın. Ceviz içini ekleyip 3 dakika daha çırpın. Son olarak üzerine un ekleyip ve kakaoyu ekleyip 2-3 dakika daha çırptıktan sonra yağlı kağıt serili fırın tepsisine dikdörtgen şeklinde yayın. Önceden ısıtılmış 160 derece fırında hafif kızarıncaya kadar yaklaşık 10 dakika pişirin. İlk sıcaklığı geçtikten sonra çok sıkı olmayacak şekilde rulo sarın. İç harcı için süt, yumurta sarısı, un ve toz şekeri ekleyip iyice karıştırın. Orta ateşte muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Ocaktan aldıktan sonra üzerine vanilya ekleyip iyice karıştırın ve soğumasını bekleyin. Rulo keki açıp üzerine kremayı kalın olmayacak şekilde sürün. Çekirdeklerini çıkarttığınız vişneleri dilimleyip kremanın üzerine yerleştirin. Yavaşça tekrar rulo yapın. Buzdolabında 2-3 saat dinlendirin. Üzerine pudra şeker serpip servis yapın.