Vişneli muffin

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- kişilik -

Malzemeler

1 su bardağı un

1 su bardağı kepekli un

3/4 su bardağı esmer şeker

1 çay bardağı sıvıyağ

1 çay bardağı süt

2 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 kase vişne



Hazırlanışı:

Şekeri, vanilyayı ve yumurtaları krema kıvamına gelinceye kadar çırpın. Süt ve yağı ekledikten sonra çırpmaya devam edin. İki çeşit unu kabartma tozuyla birlikte derin bir kapta harmanladıktan sonra karışımın içine daha önce yaptığınız hamuru ekleyin. Yapışmaz muffin kalıplarınız varsa hafifçe yağlayıp (ya da kağıt kaplarınızı muffin kalıbına yerleştirip)

hamuru üstten çok az boşluk kalacak şekilde dökün. Her bir muffinin üzerine 3 ve ya 4 tane vişne ekleyerek 180 derecede ısıtılmış fırında kabarıp kızarana kadar pişirin.