Vişneli tart
8 kişilik
Malzemeler
1.5 su bardağı un
1/4 çay kaşığı tuz
Yarım su bardağı pudra şekeri
125 gr soğuk tereyağı
1 yumurta sarısı
İç harcı için
300 gr çekirdeksiz vişne
1 su bardağı badem (tuzsuz-kavrulmamış-kabuksuz)
1 yumurta
Yarım su bardağı toz şeker
1/4 tatlı kaşığı tuz
1.5 su bardağı vişne (çekirdekleri çıkarılmış)
45 gr tereyağı
Dondurma
Hazırlanışı
Fırını 190 derecede ısıtın. Un, şeker ve tuzu büyük bir cam kaseye alıp harmanlayın. Küp şeklinde kesilmiş soğuk tereyağını ekleyip minik bezelye büyüklüğünde parçalar haline gelene kadar parmak uçlarınızla karıştırın. Yumurta sarısını ekleyin ve hızlı hareketlerle yoğurun. Hamuru yağlı kağıt ve streç folyoya sarıp buzdolabında 1 saat dinlendirin. 23 cm büyüklüğünde tart kalıbının içini yağlayın. Hamuru kalıptan daha büyük açıp kalıbın içine yerleştirin. Fazlalıkları bıçakla kesin. üzerine bir parça yağlı kağıt ekleyip bolca nohut serpin. Sıcak fırında 15 dakika pişirin. Tart hamurunu fırından alıp üzerindeki yağlı kağıt ve nohutları kaldırın. Fırının ısısını 180 dereceye indirin. Badem, şeker ve tuzu mutfak robotunda un haline gelene kadar karıştırın. Tereyağı parçalarını ve yumurtayı da ekleyip yumuşak bir karışım olana kadar karıştırmaya devam edin. Fırından çıkarıp soğuttuğunuz tart hamurunun üzerine döküp tepesini bir spatulayla düzleyin. üzerine vişneleri dizin ve 180 derece fırında 20 dakika daha pişirin. Ilındıktan sonra dondurmayla birlikte servis yapın.
* Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.