Yaban mersinli bisküvi

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Pratik bir tarif...

8 kişilik -

Malzemeler:

115 gr tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

1.5 su bardağı un

1 yumurta

1 yemek kaşığı pekmez

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

1 tutam tuz

150 gr yaban mersini



Hazırlanışı

Oda ısısında yumuşatılmış tereyağı ve şekeri büyük bir cam kasede çatalla çırpın. Pekmez, yumurta, tuz, vanilya, kabartma tozu ve unu ilave ederek karıştırmaya bir kaşıkla devam edin. Fırın tepsisine yağlı kağıt yayın. Hamurdan 2 yemek kaşığı dolusu harcı yağlı kağıdın üzerine ekleyin. Tüm harcı bu şekilde tepsiye alın (hamur pişerken çok yayılacağı için hamur parçalarını aralıklı biçimde dizin). üzerlerine yaban mersinlerini hafifçe batırarak paylaştırın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 8-10 dakika pişirin. Ilık olarak servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.

