Yaban mersinli, kabak çekirdekli karamelli bar

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Malzemeler

200 ml karamel sos

50 gr tereyağı

50 gr pudra şekeri

350 gr yulaf ezmesi

85 gr sade kek unu

Karamel sos için:

1 su bardağı tozşeker

100 gr tereyağı

200ml krema

Üzeri için

50 gr kurutulmuş yaban mersini

25 gr kabak çekirdeği içi

25 gr çikolata parçaları



Hazırlanışı:

Fırını 160 dereceye ayarlayın. 22 cm.lik kare kek kalıbına yağlı kağıt serin. Karameli hazırlamak için şekeri tencereye alın. Şeker harlı ateşte eriyip renk değiştirmeye başladığında çırpma teliyle karıştırarak küp doğranmış tereyağını ekleyin. Tereyağı tamamen eridiğinde ocaktan alın ve kremayı hızlıca karıştırarak ekleyin ve soğumaya bırakın. Diğer yanda derin bir karıştırma kabının içine yulaf ezmesi, kek ununu, pudra şekerini, eritilmiş tereyağını ve ılık karamel sosun yarısını koyup iyice karıştırın. Karışımı kalıba aktarıp kaşığın arkasıyla iyice bastırın ve 160 derece ısınmış fırında 40 dakika pişirin. Fırından çıkarıp soğuması için bekleyin. Soğuduktan sonra ayırmış olduğunuz karamel sosun diğer yarısı ile barın üzerini kaplayın. Kırmızı yaban mersini, kabak çekirdeği içi ve çikolata parçaları ile süsleyin. Kare parçalara bölerek servis yapın.