Yaban mersinli tartölet

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8 kişilik -

Malzemeler

Hamuru için

Yarım su bardağı pudra şekeri

150 gr tereyağı

4 yumurta

1 paket vanilya

2.5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Krema için

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

75 gr tereyağı

5 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilya

Üzeri için

Yaban mersini

Tart jölesi



Hazırlanışı:

Yumurtalar, tereyağı, pudra şekeri, un, kabartma tozu ve vanilyayı bir kapta karıştırıp tartölet hamuru kıvamına getirin. Tartölet kalıplarını yağlayın. Hamuru içlerine paylaştırın ve çatalla hamurun üzerinde delikler açın. önceden ısıtılmış 175 derece fırında 20-25 dakika pişirin. Un, süt, tereyağı, şeker ve vanilyayı tencereye alın ve sürekli karıştırarak muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişirin. Soğumaya bırakın. Soğuyan kremayı tartöletlerin üzerine paylaştırın. Yaban mersinlerini de tartöletlerin üzerine paylaştırdıktan sonra tart jölesini paketteki tarife göre hazırlayın. Tart jölesini yaban mersinlerinin üzerine fırçayla sürüp servis yapın.



* Tarif Lezzet Dergisi'nden alınmıştır.