Yufka lahmacun
Evde lahmacununuzu kendiniz yapmaya ne dersiniz? Yufkalı lahmacun hem lezzetli hem pratik bir tarif!
6 kişilik
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Yufkaları ortadan ikiye kesin. Eritilmiş margarin ve sütü karıştırın.
Yufkaların üzerine sürün. Kesilmiş taraflarından yufkanın yarısına kadar
rulo şeklinde sararak ve iki ucunu yufkaların kenarına sıkıştırarak
yuvarlaklar elde edin. Bir kapta ince kıyılmış soğan, domates ve
maydanozu kıymayla karıştırın. Tuz, karabiber ve salçayı ekleyip
karıştırın. Yufkaların üzerine harcı iyice yayın. Önceden ısıtılmış 200
derece fırında pişirip
servis yapın.