Yufka lahmacun

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Evde lahmacununuzu kendiniz yapmaya ne dersiniz? Yufkalı lahmacun hem lezzetli hem pratik bir tarif!

6 kişilik -

Yufkaları ortadan ikiye kesin. Eritilmiş margarin ve sütü karıştırın. Yufkaların üzerine sürün. Kesilmiş taraflarından yufkanın yarısına kadar rulo şeklinde sararak ve iki ucunu yufkaların kenarına sıkıştırarak yuvarlaklar elde edin. Bir kapta ince kıyılmış soğan, domates ve maydanozu kıymayla karıştırın. Tuz, karabiber ve salçayı ekleyip karıştırın. Yufkaların üzerine harcı iyice yayın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirip servis yapın.