Yufka lahmacun
6 kişilik
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Malzemeler
6 yufka
½ kg köftelik dana kıyma
2 domates
2 maydanoz
2 soğan
½ paket margarin
½ su bardağı süt
1 yemek kaşığı biber salçası
Tuz, karabiber
Hazırlanışı
Yufkaları ortadan ikiye kesin. Eritilmiş
margarin ve sütü karıştırın. Yufkaların üzerine
sürün. Kesilmiş taraflarından yufkanın
yarısına kadar rulo şeklinde sararak ve
iki ucunu yufkaların kenarına sıkıştırarak
yuvarlaklar elde edin. Bir kapta ince kıyılmış
soğan, domates ve maydanozu kıymayla
karıştırın. Tuz, karabiber ve salçayı ekleyip
karıştırın. Yufkaların üzerine harcı iyice yayın.
Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirip
servis yapın.