Zeytinli fugas tarifi

Malzemeler :

400 gr beyaz un

100 gr tam buğday unu

350 gr su

100 gr ekşi maya

1 çay kaşığı instant maya

150 gr siyah zeytin

1tatlı kaşığı tuz



Hazırlanışı:

Oda sıcaklığında suya, ekşi maya ve instant mayayı ekleyip karıştırın. Mayalar iyice çözülünce üzerine beyaz unu ve tam buğday ununu karıştırın. Tuzu da ekleyip tüm malzemeler iyice karışana kadar kasede karıştırın. Ardından hamuru tezgaha alıp ezmeden 6-7 dakika yoğurun. İçine çekirdeğini çıkartıp doğradığınız zeytinleri koyun ve yoğurmaya devam edin. Tekrar kaseye alıp üzerini nemli bir bezle örtün. 2 saat kasede bekletin ve her yarım saatte elinizi ıslatıp bohça kapatır gibi hamuru 4 köşesinden katlayın. 2 saatin sonunda tezgahı unlayıp hamuru tezgaha alın ve parmak uçlarınızla çok ezmeden genişletin. Kabaca bir kare haline gelince ekmeği köşegenleri boyunca kesin. Her bir üçgen parça 1 ekmek olacak. Bu sırada fırını altlı üstlü 240 dereceye ısıtın. Fırın taşını ortanın bir alt rafına yerleştirin. Kullanmadığınız bir market kartı veya kredi kartını iyice temizleyin. Ekmeği bir pişirme kağıdının üzerine alın. Üçgenin geniş kısmı önünüze gelecek şekilde, sağ ve sol tarafına yatay çizgiler olacak şekilde kartı bastırarak iki yarık açın. Yatay çizgilerin üzerine biraz daha dik bir şekilde birer yarık daha açın. Onların da üzerine daha dik bir şekilde yarıklar açın ve en son ortaya dik bir yarık açın. Yarıkları elinizle biraz daha genişletin ve ayırdığınız zeytinlerden üzerine yerleştirin. Ekmeği fırına atınca fısfısla fırın yüzeyini ıslatın ve kapağını kapatın. Sıcaklığını da 220 dereceye düşürün. 13-15 dakika içerisinde ekmeğiniz hazır.