Zeytinli simit

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Zeytinli simit tarifi

- kişilik -

Malzemeler

1 yaş maya

1 su bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı toz şeker

4.5 su bardağı un

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Üzeri için

4 yemek kaşığı pekmez

Yarım çay bardağı su

Susam

İçi için

Dilimlenmiş zeytin



Hazırlanışı:

Mayayı ılık suyla ezin. Toz şekeri ilave edip 10 dakika bekletin. Unu derin bir kaba alıp ortasını havuz gibi açın. Kalan bütün malzemeyi ekleyip yoğurun. üzerini nemli bir bezle örtüp 30 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru portakal büyüklüğünde bezelere ayırıp unlanmış tezgah üzerinde 1 cm kalınlığında açın. Açtığınız hamurların ortasına iki yemek kaşığı kadar dilimlenmiş zeytin koyun. Hamuru dikdörtgen olacak şekilde kenarlarından katlayın. Pekmezi su ile karıştırın. Simidi önce pekmezli suya sonra susama bulayıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin. Mayalanması için 15 dakika daha bekletip önceden ısıtılmış 180 derece fırında kızarıncaya kadar pişirin. Ilık servis yapın.



* Lezzet dergisinden alınmıştır.

