Zeytinli ve enginarlı börek

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8 kişilik -

Malzemeler

Hamur için

500 gr un

1 paket (11 gr) instant maya

Tuz

Ilık su

Ayçiçek yağı

İç harcı için

5 temizlenmiş enginar

2 taze soğan

1 soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay bardağı sıcak su

3 yemek kaşığı dilimlenmiş siyah zeytin



Hazırlanışı:

Unu geniş bir kaseye eleyin. Ortasını çukur şeklinde açın. Tuz ve mayayı ekleyin. Azar azar ılık su ilave edip pürüzsüz bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamuru iki parçaya ayırın. Her iki büyük bezeyi beşer küçük bezeye ayırın. Oda ısısında yarım saat bekletin. Böreğin iç harcı için, temizlenmiş enginarları küçük parçalar şeklinde doğrayın. Kararmamaları için limonlu suda bekletin. Soğanları temizleyip kıyın. Zeytinyağını tavaya alıp ısıtın. Soğanı ekleyip kısık ateşte kavurun. Enginarı ekleyip kavurmaya devam edin. 1 çay bardağı sıcak su ekleyip enginarlar yumuşayana kadar pişirin. Dilimlenmiş siyah zeytini ekleyip karıştırın. İlk beş bezeyi yemek tabağı büyüklüğünde açıp aralarına ayçiçek yağı sürerek üst üste dizin. Diğer beş bezeyi de aynı şekilde hazırlayın. Hamurları yarım santim kalınlığında açın. Parçalardan birinin üzerine enginarlı harcı yayın. Diğer hamuru üzerine yayıp kenarlarını birbirine yapıştırıp hafifçe burarak katlayın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin.