Zeytinli ve pazılı tart

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8 kişilik -

Malzemeler

2 yemek kaşığı yoğurt

1 yumurta

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

125 gr margarin

Tuz

İç harcı için

1 soğan

500 gr ayıklanmış pazı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

250 gr rendelenmiş beyaz peynir

250 gr çekirdeksiz zeytin

Tuz

Kırmızı pul biber

Tuz

Üzeri için

1 çay bardağı süt

1 yumurta

1 çay bardağı rendelenmiş kaşar peyniri



Hazırlanışı:

Yoğurt, yumurta, un, kabartma tozu, margarin ve tuzu bir kapta iyice karıştırın. Pütürsüz kıvamlı bir hamur yoğurup 5 dakika dinlendirin. Dinlenen hamuru yağlanmış tart kalıbına yayın ve üzerine çatalla delikler açın. Soğanın kabuğunu soyup küp şeklinde doğrayın. Pazıları küçük parçalar şeklinde doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğan ve pazıyı kavurun. Beyaz peyniri ekleyip harmanlayın. Kırmızı pul biber ve tuzla tatlandırın. Halka doğranmış zeytini ekleyip harcı tart hamurunun üzerine yayın. Süt, yumurta ve rendelenmiş kaşar peynirini bir kapta karıştırıp harcın üzerine yayın. önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Sıcak veya ılık servis yapın.