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Hızlı, pratik ve lezzetli 5 sahur tarifi

Sahurda hızlıca hazırlayabileceğiniz, lezzetli ve kolay bu 5 tarife bayılacaksınız!

1 / 5

Patatesli Pancake

Malzemeler

140 gr patates, haşlanıp büyük parçalar halinde kesilmiş

50 gr un

½ çay kaşığı soda ya da karbonat

3 büyük yumurta

5 yemek kaşığı süt

3 adet ince doğranmış taze soğan

2 çay kaşığı ayçiçek yağı, gerekirse daha fazla ekleyebilirsiniz

Bir parça tereyağı

6 dilim pastırma (servis için)

Aşama 1

Patatesleri büyük bir tencerede tuzlu suya koyun ve yumuşayana kadar kaynatın. 1 dakika soğumaya bırakıp, kurutun, ardından ezin ve tekrar soğumaya bırakın.

Aşama 2

Soğutulmuş püreyi un ve karbonat ile bir kaseye koyup, karıştırın. 1 yumurtayı sütle çırpın, baharatlayın, hepsini kaseye koyun ve pürüzsüz olana kadar çırpın. Taze soğanı ekleyin, birazını servis için ayırın.

Aşama 3

Yapışmaz bir tavada, yağı ısıtın, ardından 3 krep yapmak için krep hamurunun yarısını kaşıklayın. Her iki tarafı da 1 dakika civarı kızarana kadar pişirin.

Aşama 4

Diğer krepleri hazırlarken fırında sıcak tutun.

 

 

2 / 5

Şipşak Krep

Malzemeler

100 gr sade un

2 büyük yumurta

300 ml süt

1 yemek kaşığı bitkisel yağ, ayrıca kızartma için de biraz kullanılacak

Pudra şekeri (isteğe bağlı)

Aşama 1

Bir kaseye veya büyük bir sürahiye 100 gr sade un, 2 büyük yumurta, 300 ml süt, 1 yemek kaşığı ayçiçeği veya bitkisel yağ ve bir tutam tuzu koyun, ardından pürüzsüz bir hamur haline gelinceye kadar çırpın.

Aşama 2

Vaktiniz varsa 30 dakika dinlenmeye bırakın veya hemen pişirmeye başlayın.

Aşama 3

Orta boy bir kızartma tavası veya krep tavasını orta ateşte ayarlayın ve biraz yağlı mutfak kağıdı ile dikkatlice silin.

Aşama 4

Kreplerinizi her iki tarafta da altın rengi olana kadar 1 dakika pişirin, beklerken fırında sıcak tutabilirsiniz.

Aşama 5

Pudra şekeri veya en sevdiğiniz dolgu malzemesi ile servis yapın. Soğuduktan sonra krepleri pişirme kağıdı arasına katlayabilir, ardından streç filme sarabilir, hatta 2 aya kadar dondurucu da saklayabilirsiniz.

3 / 5

Yumurtalı Simit

Malzemeler

50 gr krem peynir

2 simit, ikiye bölünmüş ve hafifçe kızartılmış

100 gr sucuk, dilimler halinde kesilmiş ve pişirilmiş

1 avokado, dilimlenmiş

½ dilim dilimlenmiş limon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yumurta

Bir tutam kırmızı biber

Aşama 1

Krem peyniri kızarmış simitlerin her iki yarısına da sürün. Sucukları alt yarıya ekleyin, ardından avokadoyu üstüne koyun. Biraz limon suyunu sıkın ve iyice baharatlayın.

Aşama 2

Yağı yapışmaz bir tavada ısıtın. Yumurtaları sıcakken pişirin ve istediğiniz gibi baharatlayın. Yumurtaları her bir simit tabanının üzerine koyun ve her bir yumurta sarısının üzerine kırmızı biber serpin.

Aşama 3

Simitin diğer yarısını da koyarak isterseniz tost makinesinde biraz daha ısıtıp daha sonra servis yapın.

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Yoğurtlu Yumurta

Malzemeler

1 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet ince dilimlenmiş soğan

1 adet kırmızı biber, isterseniz çekirdek içi (servis için)

1 küçük ince dilimlenmiş kırmızı biber

8 çeri domates

1 dilim ekşi mayalı ekmek

4 yumurta

2 yemek kaşığı yağsız süt

Küçük demet maydanoz, ince doğranmış

4 yemek kaşığı doğal yoğurt (servis için)

Aşama 1

Tavayı yağlayın ve biraz ısıtın. Soğan, çeri domates, karabiber ve acı biberi karıştırın. Yumuşamaya başlayana kadar pişirin.

Aşama 2

Yumurtaları süt ve maydanozla çırpın, bir başka yağlı tavada pişirin.

Aşama 3

Yoğurtla servis yapın.