Avokado, limon, havuç, elma
- kişilik
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Tarifi
• 1 adet avokado
• 1 ladet imon
• 2 adet havuç
• 1/2 elma
Havuç, elma ve limonu katı meyve
sıkacağında sıkın. Çıkan karışımı
avokado ile blender’a alıp çırpın.
Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp
hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest
radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk
algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.
Besin değeri tablosu
Yağ asidi, B1-B2-C
vitamini, potasyum,
biyoflavonoidler, folik
asit, lif, A vitamini
ön maddesi beta
karoten, antikanserojen
flavonoidler, pektin.