Avokado, limon, havuç, elma

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Tarifi

• 1 adet avokado

• 1 ladet imon

• 2 adet havuç

• 1/2 elma



Havuç, elma ve limonu katı meyve sıkacağında sıkın. Çıkan karışımı avokado ile blender’a alıp çırpın.



Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.



Besin değeri tablosu

Yağ asidi, B1-B2-C vitamini, potasyum, biyoflavonoidler, folik asit, lif, A vitamini ön maddesi beta karoten, antikanserojen flavonoidler, pektin.