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Badem sütü, mürdüm eriği, kırmızı elma

 - kişilik   -
Tarifi
• 200 ml. badem sütü
• 1 adet mürdüm eriği
• 1 küçük kırmızı elma

Bütün malzemeyi blender’a koyup karıştırın. Soğuk olarak tüketin.

Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.

Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, B1- B2-B6-C-E vitamini, pantotenik asit, pektin, pantotenik asit.

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