Badem sütü, mürdüm eriği, kırmızı elma
- kişilik
-
Tarifi
• 200 ml. badem sütü
• 1 adet mürdüm eriği
• 1 küçük kırmızı elma
Bütün malzemeyi blender’a koyup
karıştırın. Soğuk olarak tüketin.
Pektin total kolesterolü ve kötü huylu kolesterolü düşürür. Kalp
hastalıkları riskini azaltır. Kan şekerini dengeler. Hücrelerinizi serbest
radikallerin etkisinden koruyarak kanser oluşumunu engeller. Soğuk
algınlığına engel olur. Tansiyonu düşürür, ödemi azaltır.
Besin değeri tablosu
Kalsiyum, fosfor, B1-
B2-B6-C-E vitamini,
pantotenik asit, pektin,
pantotenik asit.