Biber, domates, su teresi ve zeytinyağı

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Bağışıklık sistemine destek olan biberli bir içecek.

- kişilik -

Biber, bir antioksidan olan beta-karoten yönünden zengindir. Bol miktarda C vitamini içerir. Domateste bulunan bir çeşit karotenoid olan likopenin ise kuvvetli anti-kanserojen etkisi vardır. Su teresinde ise serbest kök atomlarının yarattığı zararları temizleyen bileşikler bulunur. Zeytinyağındaki E ve K vitamini gibi antioksidanlar ise çoğu hastalığın engellenmesinde ve vücut savunmasının sağlanmasında görev alırlar.



Tarifi

1 büyük demet su teresi, 1 adet biber, çekirdekleri çıkarılmış ve doğranmış, 4 adet iri domates, doğranmış, 1 çorba kaşığı sızma zeytinyağı.



Tüm malzemeyi blendırda suyunu çıkarın, karıştırın. Üzerine zeytinyağı dökün ve hemen için.



Besin değeri tablosu

Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6, C, D, E ve K vitaminleri, beta-karoten, folik asit, kalsiyum, krom, bakır, iyot, demir, magnezyum, manganez, fosfor, potasyum, likopen, omega-3, omega-6 yararlı yağ asitleri ve tryptophan.