Biber, domates, su teresi ve zeytinyağı
Bağışıklık sistemine destek olan biberli bir içecek.
- kişilik
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Biber, bir antioksidan olan beta-karoten yönünden zengindir.
Bol miktarda C vitamini içerir. Domateste bulunan bir çeşit karotenoid
olan likopenin ise kuvvetli anti-kanserojen etkisi vardır.
Su teresinde ise serbest kök atomlarının yarattığı zararları
temizleyen bileşikler bulunur. Zeytinyağındaki E ve K vitamini
gibi antioksidanlar ise çoğu hastalığın engellenmesinde ve vücut
savunmasının sağlanmasında görev alırlar.
Tarifi
1 büyük demet su teresi,
1 adet biber, çekirdekleri
çıkarılmış ve doğranmış,
4 adet iri domates,
doğranmış,
1 çorba kaşığı sızma
zeytinyağı.
Tüm malzemeyi blendırda
suyunu çıkarın, karıştırın.
Üzerine zeytinyağı dökün ve
hemen için.
Besin değeri tablosu
Vitaminler B1, B2, B3, B5, B6,
C, D, E ve K vitaminleri,
beta-karoten, folik asit,
kalsiyum, krom, bakır,
iyot, demir, magnezyum,
manganez, fosfor, potasyum,
likopen, omega-3, omega-6
yararlı yağ asitleri ve tryptophan.